迫NBA低頭 中國官方扮藏鏡人媒體扮打手

2019-10-09 13:30

〔中央社〕NBA事件在中國持續延燒未見止息。但中國官方除外交部在公開場合被動回應外，不見任何表態，而是透過官媒發聲批判、取消商業合作及鼓動民眾情緒的方式運作，迫使NBA低頭。

NBA事件起因於火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）6日透過推特發文，以「FIGHT FOR FREEDOM（爭取自由）」、「STAND WITH HONG KONG（挺香港）」等字眼，支持香港「反送中」運動，被中國民眾及大小官媒大做文章，引爆這場風波。

原本中國方面的攻擊火力多半集中在火箭隊，也曾試圖將打擊面擴大到整個NBA。然而，NBA總裁席佛（Adam Silver）8日上午接受共同社專訪時表示，摩瑞行使言論自由的權利是被支持的，這和NBA向中國球迷致歉並不衝突。

在中國民眾已對火箭隊感到強烈不滿的氛圍下，席佛的發言猶如點燃汽油的火種，讓這股不滿情緒迅速爆發。央視及騰訊立即宣布暫停轉播所有NBA的球賽，使NBA在中國市場面臨空前危機。

繼摩瑞及席佛外，馬刺隊總教練波波維奇（Gregg Popovich）指席佛支持言論自由表現得很好，是「進步的做法」，也是位「非常進步的領導人」的發言，成為中國民眾及媒體今天最新一波批判攻擊的對象。

事件發生後，中共官媒由外圍、地方型官媒先發動批判攻勢，央視、人民日報等一線官媒再於8日發表文章，為整起事件冠上「中國的原則不容侵犯」的調性。在輿論氛圍形成後，中國民眾在網路上對NBA的批判可謂排山倒海，與批判香港「反送中」相較毫不遜色。

同一時間，各個與NBA有合作關係的中國企業也陸續宣布暫停合作，多名藝人更如同接獲指令一般，整齊劃一地宣布取消出席今明兩天在上海舉行的NBA球迷會及季前賽。

相形之下，中國官方從事件發展至今，幾乎扮演著「藏鏡人」的角色。直到8日下午中國外交部發言人耿爽在回答媒體相關詢問時才被動表態，指「跟中方開展交流與合作卻不了解中國的民意，這是行不通的」。除此之外，不置一詞。

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