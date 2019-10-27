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科學家哭了！猛禽加裝追蹤器後遷徙 國際漫遊費貴到破產

俄羅斯科學家為猛禽加裝可以傳送簡訊的追蹤器，沒想到有一隻草原鵰從哈薩克「直飛」伊朗，導致國際漫遊費飆升，花光了研究團隊的預算。草原鵰示意圖。（歐新社）

俄羅斯科學家為猛禽加裝可以傳送簡訊的追蹤器，沒想到有一隻草原鵰從哈薩克「直飛」伊朗，導致國際漫遊費飆升，花光了研究團隊的預算。草原鵰示意圖。（歐新社）

2019-10-27 10:43:15

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯科學家快昏倒了！他們為13隻猛禽加裝可以傳送簡訊的追蹤器，鳥兒每飛到一個地方該設備就會傳回短訊，科學家再利用衛星照片確認行蹤，沒想到這些猛禽一路遷徙，導致簡訊國際漫遊費飆升，研究人員的錢也快被用光了。

《BBC》報導，科學家在俄羅斯南部與哈薩克放飛了猛禽，部分鳥兒卻飛到了伊朗、巴基斯坦等地，其中一隻草原鵰的移動方式更是讓研究員猝不及防，牠整個夏季都待在哈薩克，接著卻「直飛」伊朗，在那裏累積了大量的國際簡訊。

在哈薩克，每條簡訊的價格在15盧布左右（約新台幣7元），但來自伊朗的每條簡訊價格為49盧布（約新台幣23.4元），所有追蹤猛禽的預算幾乎都是被這隻草原鵰花光光的。

在了解內情後，俄羅斯電信商Megafon願意以較低的價格收取費用，研究團隊也在網路上展開籌款希望能還清猛禽的國際漫遊費，目前金額已達到10萬盧布（約新台幣4.7萬元）。

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