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若繼續低利貸款中國 德國議員：就是精神錯亂

德媒「畫報」近日報導，德國自民黨議員要求聯邦政府立即終止提供低利貸款給中國。（圖擷自Bild官網）

德媒「畫報」近日報導，德國自民黨議員要求聯邦政府立即終止提供低利貸款給中國。（圖擷自Bild官網）

2019-10-26 21:05:33

〔中央社〕德媒「畫報」近日報導，德國自民黨議員要求聯邦政府立即終止提供低利貸款給中國，並指若繼續這麼做，而讓中國在高科技領域超越德國，「那就是純粹的精神錯亂」。

畫報（Bild）報導，德國自民黨聯邦議院議會黨團在一份提案中，要求德國停止對中方提供金融援助，立刻終止對中國提供低利貸款。

德國之聲（DW）中文網引述畫報這篇題為「純粹的精神錯亂」（Blanker Irrsinn）文章說，僅2017年，德國向中國提供的發展援助總額就達6.28億歐元。

此外，自2013年以來，德國復興信貸銀行和德國投資與開發有限公司還為中國在機械製造、化工、電子和汽車工業等領域的職業技術培訓，提供了6.3億歐元低利貸款。

據報導，自民黨聯邦議會黨團發展援助委員會負責人德比克（Olaf in der Beek）說，「誰要是還給中國錢，讓他們在高科技領域超過我們，那就是純粹的精神錯亂」。

文章表示，「專家們認為，中國強烈反對修正其發展中（開發中）國家地位，原因就是不想放棄發展中國家地位帶來的好處；但實際上，中國不依賴外國的發展援助，且中國已是全球最大的對外援助國之一」。

報導說，北京在「一帶一路」計畫注入的大量投資與自身的地緣戰略利益緊密相連。特別是在非洲，中國想透過金援和修建基礎設施來擴大影響力；受援國將因此背上沉重的債務負擔，並且變得長期依賴中國。

文章說，自民黨要求，若非用於職業教育培訓領域的低利貸款，最遲應於2021年終止，並以符合金融市場常規利息的普通貸款取而代之。

文章援引德比克指出，「沒有人真的相信，『中國製造2025』名義下的攻勢只是巧合。中國是要超越Made in Germany，而德國聯邦政府竟還用低息貸款去資助中國。這一現象必須結束了」。

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