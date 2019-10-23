1分鐘讀1本書？「量子波動速讀班」學費11萬 律師：涉詐騙

2019-10-23 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上瘋傳一段在中國北京舉行的「第六屆國際青少兒腦力運動會」的影片，影片中，除了1名女生以正常的速度翻著書以外，其他人都飛快的「搧」著書頁。中國官媒報導，「量子波動速讀班」的學費約合11萬新台幣，如果有家長想取得「波動速讀老師」的資格，須繳納約新台幣55萬的「家庭傳承班」學費。有中國律師表示，開辦相關課程的負責人行為已涉嫌詐騙。

根據《人民日報》今日報導，1名曾在去年暑假參加過相關課程的家長表示，她經同事介紹，繳交11萬新台幣，讓孩子去上了由「衡水風行國學公司」開設的「開天眼」培訓，宣稱只要經過48小時的課程，就可以「一分鐘波動速讀一本書」。該家長表示，她如果再交37萬，就可以認證為「能教開天眼、波動速讀」的教師。但該名家長表示，她當時並沒有參加，「發現是騙局後，我就沒再去。本來想向教育部門舉報，擔心牽扯同事，只能吃啞巴虧。」

該報記者以加盟為由致電與「衡水風行國學公司」有關的「河北我本優秀教育科技有限公司」負責人時，該負責人表示，「我勸你參加師資培訓要慎重，學成後開班，不像其他輔導班易被接受，這也跟老師能量場強弱有關係，跟道家修煉相關聯。」

據該報導，該公司的負責人提供的影片中，「約20名婦女在閉著眼睛高速翻書。她（負責人）說，今年暑假有幾個陪孩子來參加免費親子班的家長，『好幾個被開發出來了，好多家長說跟著孩子學，腦子變靈光了』。」另外，負責人也在社群媒體上宣稱，可教人蒙眼並以手指識字。

中國中科院院士郭光燦表示，這類宣稱與量子有關的宣傳皆屬不實，不但把量子科學變成玄學，還把人體的一些生理活動都歸到量子糾纏。北京岳成律師事務所律師郭永發則指出，這些人，打著所謂高科技的幌子，欺騙學生家長、騙取錢財的行為，與正常經營中的誇大宣傳或是虛假宣傳有本質區別，並且已涉嫌詐騙。

至於影片中的「第六屆國際青少兒腦力運動會」由「國際青少兒腦力錦標賽組委會」舉辦，據了解該組織，與「北京鑫智慧能教育科技公司」有關。

影片連結

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