8台人被控中國電信詐騙 捷克法院裁決將全數「送中」

2019-07-02 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕捷克警方去年年初根據中國紅色通緝令，逮捕了8名台灣籍詐騙犯，中方指控這些人涉嫌以電話詐騙中國人，且金額據稱高達6000萬克朗（約新台幣8309萬元），該國高等法院日前裁決全數將遣送中國，我國駐捷克代表處也已提出異議。

綜合媒體報導，去年1月，中國當局控訴8名台灣男子偽裝中國執法人員，涉嫌電話詐騙住在澳洲的中國婦女，並透過國際刑警組織發布紅通令，不過這些台籍犯嫌均否認犯行。

報導指出，布拉格地方法院當時採信中方保證，包括不判死刑、不侵犯台灣人權利以及公平審判，同意將人引渡中國，即便上訴後，布拉格高等法院上月做出最後裁決、維持原判。

報導提到，一名22歲鄭姓犯嫌在庭上表示，父母辛苦將其養大，懇求法院別引渡中國，否則恐「天人永絕」。文中也稱，捷克司法部長貝妮索娃近日將對引渡一事做出決定，該些犯嫌也考慮是否上訴憲法法庭，若在捷克受審，最高判10年，但在中國恐是終身監禁。

報導引述，此為捷克首次將犯嫌遣送中國，我國駐捷克代表處也表達抗議，一名台灣外交官透露，中國人權紀錄差、司法缺乏公信力，相較於在捷克受審或送回台灣，送中是最糟選項，並稱中國可能有意藉此彰顯台灣人為中國人、受中國司法管轄。

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