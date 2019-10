2019-10-23 11:52

〔即時新聞/綜合報導〕去年獲選全球百大DJ的德國男星「Zedd」,日前才因他按了嘲諷中國的《南方四賤客》推特的讚,遭到中國「永久封殺」,他更在同樣遭中國下架的全球首位訂閱破億個人Youtuber「Pewdiepie」,文章下幽默留言「歡迎入會(Welcome to the club.)」。

「Zedd」20日在推特上加碼發布一張穿著「小熊維尼T恤」的照片,下半身搭配全部都是代表中國的「紅色」,還附上小熊維尼的經典歌詞「I'm so rumbly in my tumbly.」,嘲諷技能點好點滿。

不少粉絲心疼「Zedd」遭到封殺,紛紛聲援留言「穿這件又要被封殺一次了」、「好想買一件來穿」、「2019被中國封殺的挑戰開始了,誰要跟進」、「中國的維尼怎麼不像你衣服上的一樣可愛」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法