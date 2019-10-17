全球最紅YouTuber嗆爆中國、暴雪 立刻遭「貼吧」封殺

2019-10-17 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」事件延燒到全球矚目的電競賽事、NBA職業運動中，引起諸多爭議。對此，訂閱人數1.05億的知名YouTuber「PewDiePie」在最新推出的影片中，批評中國是「禁不起批評的傢伙，把批評的人全部封鎖」，同時他也酸爆「暴雪」為錢低頭的行為。PewDiePie影片推出不久後，中國「貼吧」立刻將他的資訊刪除一空。

瑞典籍的PewDiePie在今（17）日新推出的影片中，談到近期NBA、暴雪、《南方四賤客》等牽扯到中國的敏感議題。PewDiePie簡略解釋了這些事件的前因後果，直言「中國就像是推特上禁不起批評的傢伙一樣，封鎖所有批評的人」；同時，他也批評暴雪為了討好中國，禁賽香港《爐石戰記》選手聰哥、開除台灣賽評的做法。

PewDiePie表示，他能接受暴雪為了中國的遊戲市場做出相應的言行，這在商業上是正確的。不過他也對玩家呼籲，暴雪之前支持了同性戀、LGBT等議題，「但現在關心的只有錢，他們不在乎你、不在乎自由，如果玩家不開始抵制，他們就什麼都不會做」。

在PewDiePie影片推出後沒多久，中國「貼吧」不少粉絲立刻高喊「完蛋」、「馬上就要被各大視頻網站抵制了」、「本吧封鎖倒數計時」；沒多久後，貼吧上PewDiePie的相關資訊，果然立刻遭到刪除。

PewDiePie在YouTube上的訂閱人數高達1.05億，排名全球訂閱人數第二高，僅輸給印度唱片公司「T-Series」。因此，許多網友都認為，PewDiePie才是全球最紅的YouTuber。

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