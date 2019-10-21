遭中國封鎖 全球最紅YouTuber繼續酸：算中國觀眾衰

Pewdiepie 發佈新影片調侃中國。（影片擷圖）

2019-10-21 18:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕訂閱人數1.05億的全球最紅YouTuber「PewDiePie」19日推出的影片中，談到近期NBA、暴雪、《南方四賤客》等牽扯到中國的敏感議題，隨後與 PewDiePie 相關的所有討論目前都已經在中國境內的網站內「被消失」，而他在最新的影片「Pewdiepie Is BANNED in China 」中也談到了他的感想，直呼他早料到了，還調侃說：中國觀眾「算你們衰！」

PewDiePie 還提到，說他的名字版權早在 2016 年就被中國上海一家婚紗業者抄襲註冊。他很遺憾地表示：「因為他這樣搞，這家店大概也完蛋了，大家再也買不到 Pewdiepie 婚紗了，嗚嗚嗚。」

他在影片中說：「好吧各位，我們做到了！我被中國禁了，沒有錯。在我談論了香港抗爭議題，嘲諷了他們的領導人看起來像小熊維尼之後，我就被中國禁了！沒錯。現在如果在中國網站上搜尋任何與 PewDiePie 有關的 Reddit 文章或是 YouTube 影片都只能找到一片空白。」

然而，他要向在中國觀眾們稍微道歉一下，表示這對他們來說真的很衰。

除了繼續繼續嘲笑中國的封鎖手段外，PewDiePie還狂酸另一個知名 YouTuber「巴哥」（ Bart Baker ），此人原本在 YouTube 頻道上做得還不錯，卻因想多賺中國錢額外辦了抖音等帳號，甚至不惜翻唱許多中國經典歌曲，為了上中國綜藝節目，還唱出歌頌中國以及中國國旗的歌，讓 Pewdiepie 很不以為然，他大聲念出粉絲的評論：「這就是墮落。」、「Bart 趕快回頭，不然付再多錢你都回不來了。」

Pewdiepie還調侃了特別「翻牆」出來罵他的中國「愛國小粉紅」，他在推特上貼出一個 VPN 翻牆軟體的促銷網址，「希望中國的大家試試這個，輸入促銷碼 Pewdiepie 可以免費體驗自由的風氣一個月，看看我的影片，想想你們國家到底在幹什麼。」

PewDiePie新影片：

Youtuber「巴哥」另開設抖音帳號，翻唱中文歌，賺中國錢，成為PewDiePie調侃的目標。（影片擷圖）

Pewdiepie的名字早就在 2016 年在中國遭到婚紗品牌盜用註冊，他笑稱中國不會再有人賣盜用他名字的婚紗了。（Twitter 擷圖 ）

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