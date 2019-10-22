暖哭！海陸老兵住進安寧中心 臨終前如願再見愛犬抱抱撒嬌

2019-10-22 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名69歲退伍軍人文森（John Vincent）上週被送往退伍軍人事務醫院的安寧中心。似自知所剩時間不多，文森要求希望能最後一次見到他的約克夏愛犬補釘（Patch），文森也在社工等人協助下，完成與補釘道別的心願。一人一狗的深情互動，令人看了窩心不已。

綜合媒體報導，文森過去於海陸服役，曾在越南作戰，因在當地沒有家人的他，得被轉到安寧中心，不得不與6歲的補釘分離，補釘暫時被帶往當地的動物福利部。負責人瑞奇（Adam Ricci）憶述接到一名社工來電，指稱文森活不久了，但他在臨死前有個願望，希望能請求幫忙，「我們當然馬上說好！」同時開始著手處理相關事務。

報導指出，18日（上週五）終於與補釘重逢。據阿爾伯克基動物福利組織（Albuquerque Animal Welfare）粉專照片顯示，補釘不僅給了虛弱躺在床上的主人愛的抱抱，還一臉舒適地坐在對方懷中、俏皮吐舌深情凝視，並舔舔文森的下巴，黏踢踢地度過愉快且珍貴的一天。

該粉專文中直言，「這真是令人暖心的時刻！」並稱能替文森實現臨終遺願是種榮幸，且補釘已回到動物收容所，也透露補釘已找到人領養。

美國一名69歲退伍軍人文森上週被送往安寧中心，似自知所剩時間不多，文森提出請求希望能最後一次見到他的愛犬補釘，並在社工等人協助下，完成與補釘道別的心願。（圖翻攝自臉書粉專「Albuquerque Animal Welfare」）

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