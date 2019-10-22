陳同佳案》以「內急」為喻 香港才子諷：林鄭欠缺基本禮儀

2019-10-22 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕近日港府意圖不經司法協助機制，藉由陳同佳一案矮化我國主權地位，並與我方針鋒相對。有「香江第一才子」美名的香港作家陶傑在臉書上以「內急」比喻港府在此案的說法，「林鄭月娥欠缺基本禮儀，台灣政府當然不滿。」

陶傑20日在臉書上以〈釋囚，釋懷？〉為題發表文章時指出，陳同佳即將刑滿出獄，「愛國牧師」管浩鳴成功策反，陳同佳前往台灣自首（投案）。陶傑暗酸，「許多香港人會寧願管浩鳴牧師去訪問禮賓府，運用其講道能力，勸說據稱是天主教徒的林鄭下台。」

陶傑指出，「陳先生雖然出獄，即使願意去中國台灣特區（以港府的角度而言，台灣屬於中國不可分割的一部分）自首，在特區政府歡送、大量藍營家長和老人簇擁着鮮花、警方配備專車載香港赤鱲角機場，還要看着飛機起飛。飛機降落台北，陳先生由台灣政府法務部官員或警方肯正式接受，戴上手銬，接上車送往台北拘留所，開口喫滷肉飯的那一刻，林鄭才可以『釋懷』，香港愛國人士才可以乾杯茅台，管牧師方可率領信眾開口唱哈里路亞。」

陶傑表示，「但萬一台灣那邊尚未答應收人，只林鄭這邊釋人，林鄭即刻『釋懷』，未免太過小女孩，這太不成熟。」

陶傑：為何台灣擁有接收的義務？

對於香港當局意圖將陳同佳來台「自首」的說法，陶傑表示，「台灣政府即刻嚴正駁斥：香港中國公民陳某，去台灣殺了一名香港中國女公民潘某，台灣政府當初已經接二連三當時向特區政府要求交人，林鄭特府不理不睬。現在你急了，未經問准，就要將人犯排泄來台灣，對不起，『我方將在對等、尊嚴、互惠的基礎上，俾使港方能充分掌握台港兩地全案事證』，而台灣政府下令：香港檢警機關，亦應依照其司法程序，持續積極偵辦，還給被害人及其家屬公道。」

陶傑解釋，「換言之，意思就是，你內急，你要『釋懷』，但殺了人的，人是你的人，被殺了的，鬼也是你的鬼，為何台灣擁有接收的義務？香港的許多餐廳，廁所也不對外開放，標明『只供本店顧客使用』。況且，將一名與台灣毫無關係的香港殺人犯，即使判處終身監禁，陳先生以後幾十年，耗用台灣一日三餐之監糧、每日廁紙、沐浴用的清水，開支龐大，林鄭月娥特首若有一點點基本禮貌，也應該向台灣政府洽談，香港為台灣惹麻煩，特府應該如何負擔此一開支。」

陶傑直指，「台灣不是你香港喜歡來殺人就殺人，喜歡走就走；我要你交人時你不喜歡就不交、到你喜歡時又要將人丟過來我必須接受；而你喜歡時又找個牧師來叫我勿判死刑我又要乖乖聽你的所喜歡的選項怎樣判、然後為你耗費監獄資源白養一個你不喜歡的囚犯幾十年的地方。」

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