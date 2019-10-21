陳同佳案》徐國勇：跑到有死刑地方受審違反人性

2019-10-21 09:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕內政部長徐國勇今天談及陳同佳案，重申和香港有司法互助協定就能解決此問題。徐國勇也指出，「港人殺港人、而且被告正在香港，香港為何不審判？這怎麼講都講不通」。徐國勇也說，香港沒有死刑、台灣有死刑，被告可以接受香港審判，卻要跑到有死刑的地方受審，「這違反人性」。

港女命案兇嫌陳同佳本周將出獄，近日傳出出獄後想到台灣自首投案，香港特區政府昨晚並呼籲台方務實接收自首人士。

徐國勇今列席立法院內政委員會，會前受訪時談及陳同佳案。徐國勇指出，首先我方必須和香港簽有司法互助協定，這個問題就可以解決；徐國勇也質疑港府所為引人疑竇，且並未清楚說明，「是不是意圖把這個人送到台灣後，進行和中國有關的政治操作？」

徐國勇指出，以屬人主義來講香港應優先審判，因此案是「港人殺港人，而這個被告現在人在香港，香港就有審判權，香港為什麼不審判？」徐國勇說，沒有人會「自己把自己國人送到其他地方審判」，如果換成是台人在海外殺台人回到台灣，台灣一定自己審判。

徐國勇也說，香港沒有死刑、台灣有死刑，被告正在香港，可以接受沒死刑的審判，卻要跑到有死刑的地方受審，「這違反人性」。

徐國勇並說明實務部分，指出嫌犯犯案後就逃回香港，一個月後被害人家屬來台才揭開整個事件，接著嫌犯在香港被逮補，港警的筆錄等資料，香港也不願意提供給台方。

徐國勇重申，「這怎麼講都講不通」，因此必須要有司法互助協定，才能根據犯罪地審判，目前港府想要單憑協商就送過來，「我想沒有這樣的法律」。

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