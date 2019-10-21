陳同佳案》香港「國師」：台灣要是接了人是奇恥大辱

2019-10-21 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕近日港府意圖不經司法協助機制，藉由陳同佳一案矮化我國主權地位，並與我方針鋒相對。被香港本土派尊為「國師」的香港學者陳雲表示，台灣要是接受港府的說法，讓陳同佳來台「自首」，將是奇恥大辱。

根據陳雲臉書，陳雲認為，陳同佳案的司法管轄權（法權）、主權與外交策略。這種複雜程度，非常挑戰行政人員的判斷力。

陳雲表示：「殺人疑犯陳同佳在台灣被逮住，台灣要求香港送證據去台灣審理，兩地無司法互助但港方回應台灣要求，這是強化了台灣的主權，外交上台灣佔了上風。後來港府不協助，陳同佳回了香港，由於犯案的預謀部分在香港，台灣主動提供證據成全在香港審案，雖然是放下外交身段，但也無損台灣主權。」

陳雲指出：「但現在由港府用中國政協押送回去台灣審理，就當作台灣在香港代理之下的中國主權控制之下的領土，將犯人發還台灣審理，香港/中國佔了上風，而且用滿清那種欽差大人、八府巡按押送犯人返回原籍審理那種氣焰，好像康熙皇帝派施琅搭飛機取台灣。台灣要是接了人，是奇恥大辱。」

陳雲表示，雖然國策顧問黃承國又私下接見了政協一事爆出醜聞，不過，「幸好大致上國府是做對了，拒絕了政協陪同陳嫌赴台。」另外，「幸好陳疑犯殺的是香港人，沒有牽動台灣人的人民正義（people’s justice）、替天行道的感情，故此可以給台方冷靜的處理空閒。」陳雲認為，香港警察在幾個月的示威鎮壓打人，也令港人冷靜下來，「香港人民和台灣人民在此事算是萬幸，沒有遭殃。」

陳雲大力提倡香港人應捍衛本土文化和香港核心價值，宣揚「香港城邦自治論」，而被香港本土派視為「國師」。

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