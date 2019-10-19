安娜貝爾真實版！ 二戰人偶半夜瞇眼、動嘴巴

2019-10-19 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕英國利物浦有位骨董收藏家戴蒙（Michael Diamond），2月收到友人贈予一尊只有頭部的人偶，名為「佛利茲先生」（Mr Fritz），在近幾個月內，戴蒙發現陳列人偶的玻璃展示櫃經常被打開，上月索性裝了一台GoPro錄影，沒想到竟錄到玻璃門自動打開，以及人偶瞇眼、動嘴等靈異現象！

綜合媒體報導，戴蒙2月從同為收藏家的友人收到僅有頭部的人偶「佛利茲先生」，自此之後，戴蒙注意到，展示人偶的櫃門經常會被打開，因此9月19日、20日裝了GoPro攝影機想一探究竟，結果戴蒙檢查影像時發現，玻璃展示櫃的門竟是在無人的情形下自行打開，「佛利茲先生」還會瞇起眼睛、開闔嘴唇。

戴蒙對媒體說，「影片可見19日半夜展示櫃的門自動打開，20日晚間還能看到人偶的眼睛緩緩瞇上，嘴巴也會顫動」，他說，「我的妻子和女兒都討厭、畏懼佛利茲先生，然而我卻深深被它所吸引，靈異現象令人難以置信，但我並不害怕，只是會對它保持警惕」。

根據外媒報導，「佛利茲先生」是由一位曾待過納粹集中營的美國腹語師所製作，二戰結束後被帶到美國，今年被戴蒙的友人收購前，由南卡羅來納州（State of South Carolina）一家骨董店所有。另外，根據戴蒙個人推測，「佛利茲先生」應該是被鬼附身，為了不嚇到妻女，戴蒙已將展示櫃封起來並蓋上毯子，與其他收藏品放在一起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法