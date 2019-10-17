「迪士尼狂粉」夫妻辦主題婚禮 10層經典動畫蛋糕超夢幻

2019-10-17 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對「迪士尼狂粉」新婚夫妻，不僅在月初舉辦一場迪士尼主題婚禮，還特別訂製高達3英尺10英寸（1.2公尺）的「10層迪士尼蛋糕」！而這完美又精緻的主題蛋糕，除了差點讓新娘當場落淚，更讓參加的賓客為之讚嘆！

綜合外媒報導，24歲的西沃恩（Siobhan Perdue）和29歲的肖恩（Sean）2人在10月初舉辦一場「迪士尼夢幻婚禮」，整個會場充滿米奇、米妮等迪士尼人物氣球，而最搶眼的，莫過於他們訂製的10層迪士尼蛋糕！高達1.2公尺的蛋糕，10層的主題都不同，且每一層都經過蛋糕師精心設計、放上不同裝飾；蛋糕上的10種主題，甚至還對應賓客的座位及餐桌擺設，每個細節都沒有遺漏！

西沃恩表示，這塊由蛋糕師花費22小時，用巧克力、香草、太妃糖、焦糖以及胡蘿蔔蛋糕等材料詮釋《美女與野獸》、《白雪公主》和《玩具總動員》等經典迪士尼故事的蛋糕「實在太完美了」，讓她第一次看到時，差點激動落淚；這個蛋糕也成為婚禮的話題焦點，甚至在婚禮結束後，西沃恩收到許多來自賓客們的「讚嘆」。

西沃恩也透露，和丈夫都非常喜歡迪士尼，第一部一起看的電影就是《美女與野獸》，因此才會決定舉辦迪士尼婚禮，連花童們都打扮成迪士尼公主，而成效也非常好，賓主盡歡；據報導，西沃恩拒絕透露這塊蛋糕的確切價格，但表示超過1000英鎊（約4萬台幣）。

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