貓咪送葬師！牠憑「第6感」準時弔喪 家屬超窩心

2019-10-13 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻8歲的公貓帕迪（Paddy）在主人出門上班後，幾乎每天都到附近的墓園「參加」喪禮，這3年來參加超過100場喪禮。墓園的工作人員發現，帕迪就像有「第6感」一樣，總能「準時」出席每場喪禮！而牠的出現，也為往生者家屬帶來額外的慰藉。

綜合外媒報導，與主人瓊斯（Christina Jones）和黑格（Stuart Hague）住在威勒爾州伊斯特姆（Eastham, Wirral）的帕迪，總在2人出門上班後，到附近的梅菲爾德墓園（Mayfield）參加喪禮，直到3年前牠「失蹤」5天，他們發出「尋貓啟事」後，直到接到墓園工作人員的來電，才得知牠竟常駐墓園為往生者送葬！

據該墓園的葬禮規劃師帕頓（Carol Paton）表示，「帕迪是隻特別的貓，因為他就像有第6感一樣，總能準時出現在即將舉行的葬禮上，然後到棺材旁致意」，她也指出，「如果往生者家屬同意，帕迪能參加整場喪禮」，認為帕迪能為往生者家屬帶來額外的慰藉及製造特別氛圍。

帕迪也在3年前「隱藏職業」曝光後，正式被封為「貓咪送葬師」，持續常駐墓園、準時出席喪禮；今年5月，當地一名64歲母親麥金農（Jan McKinnon）因痛失愛女梅爾（Mel）而在墓園洽談喪葬事宜時遇到帕迪，在聽完牠的故事後，她決定讓帕迪為愛貓的梅爾「送葬」。

麥金農表示，帕迪抵達現場後，坐在椅子上「認真」參與的模樣，不僅十分可愛，也讓現場充滿笑聲，讓一切變得特別而美好；麥金農在喪禮後，每次到墓園看女兒時，帕迪也總會出現，讓她感覺牠就像「家人」一樣、備感溫馨。

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