「飛出」遊樂設施臉受重創 21歲正妹找真相：別再有傷亡

2019-10-17 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國赫爾園遊會（Hull Fair）7日從「Airmaxx 360」旋轉飛椅遊樂設施上「飛落」的女子，已證實身分是21歲的哈里森（Jade Harrison），目前正處於手術復原期，不但無法做表情、缺牙，僅能吃流質食物；哈里森對於自己的遭遇非常生氣，她認為沒人應該「被甩出遊樂設施」，也委託律師主辦單位採取法律行動，希望能早日還原意外的真相，避免再有人因此受傷。

據英國《赫爾生活》報導，哈里森從「Airmaxx 360」飛落後，雖幸運逃過一劫、無生命危險，但面部遭到重創、下巴嚴重骨折，醫師為她進行2小時的手術、以鋼板將她的臉骨固定；然而她還需要數週才能康復，現在不僅無法揚起嘴角、只能攝取流質食物，已失去1顆牙齒的她，可能會再失去2顆牙齒。

哈里森醒來後，發現自己躺在床上、滿嘴是血，從母親口中才得知身在醫院，而她一開始只記得落地的感覺，從來沒有想到安全護欄會再一瞬間打開；她說，Airmaxx 360啟動前，她曾聽到安全護欄發出「喀拉」聲響，直到跟朋友確認後才放心，沒想到設施在不斷搖擺、旋轉後，竟先朝著設施中間移動，再反方向彈出，讓「傾斜」的她很擔心會「摔出去」，沒想到惡夢成真。

哈里森說，她當天是因為朋友，才願意玩這麼刺激的遊樂設施，開始前，她因為太害怕，已經拉起安全護欄準備離開，沒想到正好遇到設施人員來收費，只好付錢，並讓對方幫自己繫安全帶；哈里森指出，設施人員沒有重新幫她放下安全護欄，而是她在設施開始前自己放的！

她對Airmaxx 360將「生命寄託在一條舊安全帶上」，明顯「安全防護措施」出問題感到憤怒，並採取法律行動，希望能了解事發真相及改進該設施安全防護措施，避免再有人受害、甚至失去性命。

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