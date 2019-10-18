美參議員去信國際奧委會 促審視北京2022冬奧主辦權

2019-10-18 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州參議員史考特（Rick Scott）早前曾至香港街頭觀察反送中示威，而他在週四（18日）去信至國際奧委會，要求中國做出「正確的事」，捍衛自由，否則將重新審視北京2022年冬奧的主辦權。

綜合外媒報導，史考特在3週前到訪香港後，譴責特首林鄭月娥及當局在街頭的殘酷鎮壓，並承諾會支持示威者。近數個月來，他也經常嚴厲批評中國，並敦促各方停止與中國做生意。

在信中，史考特向國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）提出對香港局勢的眾多擔憂，並強調奧運會是由世界上最好的運動員，代表自己國家競技的難得機會，不應由不重視人權的中國政府及其領導人習近平主辦。如果中國拒絕改善，繼續打壓香港，2022年冬奧主辦權應另尋他國。

史考特稱，中國利用華為及中興通訊等企業，掩蓋監控行徑，而許多外國政要、運動員、企業及政府官員都會在冬奧期間前往北京，更讓中國有十足機會去竊取私人數據，因此，「我們必須要不惜一切代價，避免這種極權主義的監視。」

此前，史考特表示曾收到林鄭關心《香港人權與民主法案》的來信，不過卻被他批評信中內容空洞，更痛斥林鄭只是「又一顆習近平的棋子」，對此他為香港人民感到遺憾，並強調美國會繼續致力於這場抗爭中，不會退縮。

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