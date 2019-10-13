美商傳為港警提供催淚彈 參議員籲停售「別為錢忽視人權」

2019-10-13 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港抗爭運動目前仍持續進行，香港警方頻繁使用催淚彈壓制抗爭群眾，而有人在催淚彈上發現印有美國私人企業名稱，而美國共和黨參議員史考特（Rick Scott）也致函該公司，呼籲停止向香港出售催淚彈。

根據《路透》報導，這家公司名為「非致命技術」（NonLethal Technologies Inc），公司位於美國賓夕法尼亞州，負責為軍方及執法機構生產多款防暴及非致命裝備，由於有人在港警發射的催淚彈外殼上發現該公司的名字，因此受到廣泛批評。

史考特在10日在推特上公開他致函「非致命技術」總裁奧伯迪克（Scott Oberdick）的內容，內容中提到，他在訪港期間親眼見到港警如何用「危險及惡意的方式」來傷害示威者，向港警出售催淚彈就等於是支持中國「傷害普通民眾與和平的抗議人士」，呼籲該公司別為了商業利益而忽視人權，並要求和奧博迪克會面討論此事。奧博迪克週五向《路透》表示，還沒有看到史考特的信函，但他在被問到公司因向港警出售催淚彈而遭到批評的問題時，奧博迪克馬上掛上電話。

《路透》報導指出，「非致命技術」公司網站顯示，該公司提供「所有非致命榴彈和彈藥，以便在不同情況下使用最有效層級的武力」，而該公司的海外出口大部分都需要美國商務部發放的出口許可。

過去數月，美國政界頻頻要求美商停止向香港出口防暴裝備，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）7月曾在推特表示，若不停止對示威者的襲擊，美國考慮禁止向香港出口催淚瓦斯；8月時，共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和民主黨眾議員麥克高文（James McGovern）寫給國務卿龐皮歐和商務部長羅斯（Wilber Ross），要求美方停止向港警出售防暴裝備。

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