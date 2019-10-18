被「川普文」嚇傻！ 女翻譯員錯愕疑惑表情爆紅

2019-10-18 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普常爆出許多驚人言論，他日前接見義大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）時，提到「美、義從古羅馬就一直是盟友」、「敘利亞有很多沙可以玩」等，讓坐在身後的翻譯員相當錯愕，不禁露出疑惑又帶點嫌棄的表情，她的樣子也意外在網路上爆紅。

綜合外媒報導，川普與馬塔雷拉會談時，先是說到美國與義大利早從數千年前的古羅馬時期開始，就一直屬於盟友關係，接著又談到無論如何都不想再戰鬥了，從美國立場看敘利亞衝突，可能對俄羅斯有幫助，那裡有很多沙，所以他們有很多沙子可以玩。

川普也回應日前美國外交官妻子在英國開車撞死19歲少年的事故，他說「大家要知道，在歐洲馬路是相反的，對美國人來說不好適應，所以本應左轉的地方，會不小心右轉」。

這一系列奇葩言論，讓坐在後面的的女翻譯員嚇傻了，會談時，她多次抬頭露出疑惑、尷尬又震驚的神情，就像不敢置信自己聽到了什麼，停頓片刻後再試圖維持冷靜，繼續記錄並翻譯這些內容，她的「顏藝」被網友封為全場的另類焦點。

翻譯員的表情在網路上爆紅後，許多網友分享留言「翻譯的臉就是美國人和全世界如何看待川普」、「翻譯好可憐，她下班可能需要做SPA壓壓驚」、「她的工作太慘了」、「根本川普文，我的表情跟翻譯一樣」、「古羅馬哪有美國人？玩什麼沙？馬路相反？川普太扯了」。

這名翻譯員不禁露出疑惑、驚恐的神情。（圖擷自AverageJoeMama推特）

翻譯員的「顏藝」在網路上爆紅，還有網友做成表情包。（圖擷自Mike Flava Omwony推特）

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