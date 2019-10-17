外星訪客來了！星際彗星高速衝入太陽系 哈伯拍到清晰倩影

今年8月發現的第二個星際星體「C/2019 Q4 （Borisov）」，似如普通彗星，哈伯望遠鏡近日捕捉到其清晰景象。（美聯社）

2019-10-17 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕繼2017年10月首次發現來自其他星系的星體「斥候星」（Oumuamua，夏威夷語的遠方信使之意）後，今年8月又發現一顆星際星體「C/2019 Q4 （Borisov）」，哈伯望遠鏡近日捕捉到其清晰景象。

綜合外媒報導，「C/2019 Q4 （Borisov）」在8月30日首度被觀測到，天文學家發現其軌道相當異常，其來自黃道面上方，而且速度超快，秒速高達41.6公里，遠高於在該距離繞太陽運行的天體的典型速度，這是自2017年「斥候星」短暫出現後，第二個被確認為來自其他星系的「星際訪客」，由發現者的名字命為「Borisov」。

由於「斥候星」目前仍未被確定是什麼，「Borisov」成為第一個被確認的星際彗星，哈伯望遠鏡拍下了迄今為止最清晰的「Borisov」景象，「Borisov」散發著劇毒氰化物髮尾高速衝入太陽系，天文學家分析景象後驚覺，星際彗星「Borisov」與普通彗星相比，幾乎沒有差別。

哈伯望遠鏡負責人指出，「斥候星」沒有髮尾，就是一塊岩石，而「Borisov」卻像是顆普通彗星，NASA表示：「沒有人知道它從哪裡來，也沒有人知道它在這個空洞、冰冷的星際中漂流了多久」，年底「Borisov」最接近太陽，天文學家已經摩拳擦掌，準備一窺其底細。

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