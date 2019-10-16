服用犬用驅蟲藥 英癌男自創抗癌療法

2019-10-16 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國德文郡的戴維斯（Scott Davis）去（2018）年9月被診斷出罹患大腸癌末期後，原藉安寧療護以及化療試圖縮小腫瘤；今年5月，戴維斯利用「自創療法」，服用大麻籽油、芬苯達唑（犬用驅蟲藥）和維他命來「抗癌」，不僅穩定6個月的病情，甚至還成功延長壽命，活到40歲生日！

據《太陽報》報導，戴維斯在去（2018）年9月時，被醫師診斷出已罹癌1年、進入癌症末期，且無法將腫瘤切除，因此，他只能藉由安寧療護以及化療試圖縮小腫瘤；經過6個月的化療後，他開始尋找替代療法，最終他結合醫院護士向他推薦的「大麻籽油」、網路上癌友「強力推薦」的「芬苯達唑」，以及超過10種維他命來「抗癌」。

戴維斯開始這套「自創療法」6個月後，經醫師檢查，發現他的腫瘤沒有變大、病情穩定，醫師也建議他「繼續」，因為確實對他的病情有幫助！雖然他知道「大麻籽油」和「芬苯達唑」不能治愈癌症，但他表示，既然這些藥品能讓他延長生命，他希望能分享資訊給其他人。

戴維斯除「自創療法」外，還配合健康飲食及運動，更健康、規律的生活方式不僅穩定他的病情，也順利延長他的壽命，讓他在9月25日能慶祝度過40歲生日，也讓他更專注於生活、對生命充滿熱情！

「芬苯達唑」是種動物腸胃寄生蟲（蛔蟲、絛蟲等）驅蟲藥，常用於寵物犬、貓，而這種藥能「抗癌」源自一名美國肺癌末期癌友提濆斯（Joe Tippens）在2017年接受化療時開始服用芬苯達唑，3個月後腫瘤不但消失，至2018年都未復發，因此成為許多癌末患者的「希望」。

但至今仍未有醫學研究能證實「芬苯達唑」能抗癌，所以目前醫師並不支持以「芬苯達唑」進行治療，也提醒癌症患者應接受化療，勿輕易嘗試替代療法、以身試藥。

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