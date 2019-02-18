英女學生不知懷孕昏迷4天 期間產下一女升格人母

2019-02-18 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位18歲的女學生史提芬森（Ebony Stevenson），在去年12月初因頭暈而就寢，陷入4天的昏迷，期間無意識地產下一女，醒來後她本人表示甚至不知道自己懷孕，大為驚喜。

英國《每日鏡報》報導，18歲的史提芬森是大學生，主修運動物理療法，過去九個月她完全不知道自己已經懷孕，她的肚子並無凸起，也不會晨吐、孕吐，甚至連月經都如常來臨，一次都沒有漏掉。

醫師指出，史提芬森患有名為「雙子宮畸形」（uterus didelphys）的罕見婦科缺陷，約3000名婦女會有1人具有這樣的生理情況，即生來便擁有兩個完全分離的子宮。史提芬森的寶寶即是在其中一個子宮漸漸發育，而沒有被她發現。

經醫院檢驗發現，史提芬森當初昏迷的起因是懷孕時的「妊娠毒血症」（pre-eclampsia）趨於嚴重而導致癲癇發作，並且在昏迷中於12月3日產下一名約3450公克的健康女嬰。史提芬森於12月6日醒來，對於突然升格為人母，她接受《鏡報》採訪表示：「起初這個消息確實讓我喘不過氣，但是在見到寶寶之後我感到不可置信的夢幻和幸福，就像我靈魂出竅了一般。」她將女嬰取名為伊珞迪（Elodie），認為這絕對是一個奇蹟。

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