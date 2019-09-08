年輕媽媽孕後驚見出血 就醫發現子宮竟有串「葡萄」

2019-09-08 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕英國近日傳出一名23歲女子貝克帕登在檢驗出「有孕」後（Grace Baker-Padden）與丈夫柯林（Joe Cowling）開始為孩子命名，期待新生命的到來！但懷孕第8週時，開始出血的她前往醫院檢查後，才發現她懷的竟是「葡萄胎」，一種狀似葡萄的腫瘤！

綜合外媒報導，由於有進行避孕，當貝克派登驗出自己「有孕」後，還另外進行4次驗孕「確認」，2人雖然很驚訝，但他們也開始期待新生命的到來，不僅為孩子命名，也將這個好消息分享給雙親。

隨後，貝克派登不僅每天孕吐，腹部也逐漸隆起，直到第8周和第10周分別有出血情況，害怕會流產的她在第12周緊急就醫，2018年2月經過詳細檢查，才發現原來貝克帕登腹中沒有胎兒，只有「葡萄胎」，一種妊娠性滋養層細胞疾病。

「葡萄胎」懷孕是因為異常的受精卵，沒有發育成正常胎兒，讓絨毛組織的滋養層細胞過度增生，最後導致子宮充滿「葡萄狀腫瘤」，也由於人類絨毛膜性腺激素飆升，導致身體出現類似懷孕的徵兆；而葡萄胎也有轉化成惡性腫瘤的可能，患者有百分之一的機率罹患癌症。

據報導，貝克派登將體內的腫塊取出後證實腫瘤為惡性，確診為癌症的她進行了6個月的化療；直到去（2018）年9月她入住相關專業機構繼續積極治療，12月時也為了預防疾病復發再度接受療程，期待能早日恢復健康，在未來還能受孕、生子。

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