嗆黑人球員是猴子、行納粹禮 保加利亞球迷脫序讓足協主席丟官

2019-10-16 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕日前歐洲國家盃資格賽A組賽事，英格蘭足球隊作客保加利亞的比賽中，儘管英格蘭以6：0血洗保加利亞，但場邊球迷出現種族歧視及行納粹禮等爭議行為，保加利亞足協主席宣布下台。

在當地時間14日，英格蘭作客保加利亞的，卻因看台上保加利亞球迷對著英格蘭球員做出帶有種族歧視的行為，並且做出象徵納粹精神的敬禮手勢，使得上半場兩度暫停比賽，儘管英格蘭還是以6：0血洗保加利亞，以15分積分持續穩居A組龍頭寶座，但球迷場邊脫序行為仍餘波盪漾。

上半場比賽第27分鐘，英格蘭陣中黑人球員，包含新秀球員明斯（Tyrone Mings）等人遭到保加利亞球迷以猴子叫聲伺候，這個具有種族歧視的行為，令英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）便上前找裁判討論；第42分鐘，英格蘭主帥又前找裁判抱怨主隊球迷的差勁行徑，比賽再度停止。

除了模仿猴子叫聲外，些許保加利亞的球迷還在看台上做出「納粹敬禮」，這充滿爭議、歧視，甚至在某些國家是違法的動作，賽後英國首相強森（Boris Johnson）痛批「種族主義沒有立足之地」，呼籲歐洲足協對此採取「迅速而有力的行動」。

保加利亞總理鮑里索夫（Boyko Borisov）也怒指那些行納粹禮的球迷是「白痴」，在他施壓下，保加利亞足協主席米哈伊洛夫（Borislav Mihaylov）遞交了辭呈。

不過保加利亞主帥巴拉科夫（Krasimir Balakov）卻表示：「我必須得說這種不能被容忍的行為可不是只有我們的球迷，英格蘭的球迷也是。」稱英格蘭球迷也不尊重保加利亞，門將伊利耶夫（Plamen Iliev）則稱：「沒有聽到任何針對他們或我們球員的髒話」，認為英格蘭「反應過度」。

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