美國警察再傳執法失當 德州非裔女子臥室內遭射殺

2019-10-15 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州沃思堡（Fort Worth）傳出員警執法過當，射殺1名非裔女子，而且地點是在死者自家的臥室內，檢方將以「謀殺罪」起訴。

據《BBC》報導，沃思堡員警迪恩（Aaron Dean）接獲鄰居的「非緊急報案」，前往28歲非裔女子傑佛遜（Atatiana Jefferson）的住所查探。

然而從迪恩的隨身錄影紀錄顯示，迪恩透過窗戶看見臥室內的傑佛遜，大喊幾聲「舉起雙手」後，隨即開槍，將傑佛遜擊斃。

目前迪恩已經離職，檢方將其以「謀殺罪」（murder）起訴並收押於塔蘭特郡監獄（Tarrant County jail）。

傑佛遜的律師表示，傑佛遜當晚正在和8歲姪子玩電玩遊戲，前往確認窗外聲響時遭迪恩射殺。

62歲鄰居史密斯（James Smith）向媒體表示，他只是想當個「好鄰居」，但他對打電話報警稱「鄰居大門沒關」感到非常自責，他說：「如果我沒打電話，她現在就還活著。這讓人再也不願意再打電話報警。」

據悉，美國警方長期在非裔社區暴力執法的指控頻傳，這起案件也再次激起非裔社群及人權團體的憤怒，13日在傑佛遜住處外舉行集會要求正義。

去年9月，55公里外同在德州的達拉斯市也傳出非裔男子在自家客廳遭員警射殺，犯案白人女警蓋格（Amber Guyger）謀殺罪成立，因悔意感動陪審團，被害者的弟弟也出庭表示原諒，僅遭判10年有期徒刑。

依美國德州法律規定，謀殺罪最高可處99年徒刑。

相關影片請見：

（01:32處迪恩並未表明身分，僅大喊「舉起雙手！」後開槍。）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法