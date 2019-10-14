歧視悲歌！混血男童被笑黑鬼 狂抓皮膚「看起來比較白」

2019-10-14 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名混血男童常被同學嘲笑「回去非洲老家，黑鬼」，因此故意狂抓自己皮膚，產生許多抓痕與皮屑，只因為「這樣看起來比較白」，不僅在校園被欺負，與母親兩人走在路上也常遭到嘲諷。

據《鏡報》報導，英國康瓦耳一名8歲混血男童芬利（Finley Sullivan）從1年級開始就有人稱他「愚蠢的非洲人」，不僅嗆他「N開頭的字眼」叫他回到非洲老家，說那裡才是他的歸屬，還對他拳腳相向。

芬利坦言，不喜歡擦乳液保濕皮膚，因為他想讓皮膚變乾燥，產生皮屑「看起來膚色較淡」，甚至會在皮膚上抓出多條白色，試圖讓顏色看起來白一點，走在路上時，許多人都盯著他看，還會亂摸他的頭髮。

眾多歧視舉止讓芬利感到難過，他表示自己喜歡當一個混血兒，但大家歧視他時，總讓他感覺自己格格不入。

母親科琳．羅賓遜（Colleen Robinson）透露，有時很想逃離這裡，但丈夫在當地做生意，一家人努力生活，她無奈表示「這一切沒這麼簡單。我很厭倦人們完全沒有進步，好像回到過去一樣」，因為在康瓦耳幾乎沒有其他膚色的人「我們彷彿必須躲起來生活」。

科琳呼籲學校多開設歷史課程，對抗種族歧視「我們想要大聲說出這些經歷，其他種族歧視的受害者也許也能挺身而出，知道他們並不孤單」。

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