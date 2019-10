美參議員警告香港恐成警察國家 另籲示威者不要模仿北京

2019-10-15 00:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨籍參議員霍利 (Josh Hawley)今(14日)指責港警對示威者使用武力,誓言將會持續主張《香港人權與民主法案》通過,另外,他也呼籲,香港示威者必須保持非暴力狀態,不要模仿北京及其支持者的行徑。

綜合外媒報導,美國最年輕的39歲參議員霍利於週日(13日)抵達香港,進行為期2天的訪問行程,而在13日晚上,霍利在旺角的一處抗議場所進行觀察,後來他表示,自己當時未親眼見到任何暴力行為,但場面相當緊張。

霍利說,香港的狀況很危急,有往警察國家傾斜的危險,而一國兩制的原則也岌岌可危。他指責港警的暴力行徑,並稱這些不是少數個案,是組織內的「政策」,認為示威者要求進行獨立調查的訴求很合理。

霍利表示,希望參議院能迅速採取行動,將其付諸表決,通過《香港人權與民主法案》,並提到若該法案順利通過,其他西方國家也可能會效仿,通過類似立法。

霍利也強調,對美國的安全與繁榮而言,沒有什麼比中國「主宰」太平洋地區的危險性更大,這必須是美國外交政策需要注意的重點。

另外在今晚(14日),香港逾13萬市民也在中環遮打花園參加「香港人權民主法案集氣大會」,集會籌委會在現場發表7項願望,其中一項即是希望美國能盡快通過《香港人權與民主法案》。

