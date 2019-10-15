美參議員警告香港恐成警察國家 另籲示威者不要模仿北京

2019-10-15 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍參議員霍利 （Josh Hawley）今（14日）指責港警對示威者使用武力，誓言將會持續主張《香港人權與民主法案》通過，另外，他也呼籲，香港示威者必須保持非暴力狀態，不要模仿北京及其支持者的行徑。

綜合外媒報導，美國最年輕的39歲參議員霍利於週日（13日）抵達香港，進行為期2天的訪問行程，而在13日晚上，霍利在旺角的一處抗議場所進行觀察，後來他表示，自己當時未親眼見到任何暴力行為，但場面相當緊張。

霍利說，香港的狀況很危急，有往警察國家傾斜的危險，而一國兩制的原則也岌岌可危。他指責港警的暴力行徑，並稱這些不是少數個案，是組織內的「政策」，認為示威者要求進行獨立調查的訴求很合理。

霍利表示，希望參議院能迅速採取行動，將其付諸表決，通過《香港人權與民主法案》，並提到若該法案順利通過，其他西方國家也可能會效仿，通過類似立法。

霍利也強調，對美國的安全與繁榮而言，沒有什麼比中國「主宰」太平洋地區的危險性更大，這必須是美國外交政策需要注意的重點。

另外在今晚（14日），香港逾13萬市民也在中環遮打花園參加「香港人權民主法案集氣大會」，集會籌委會在現場發表7項願望，其中一項即是希望美國能盡快通過《香港人權與民主法案》。

霍利推特

My message for the Hong Kong Human Rights & Democracy Act protest today pic.twitter.com/R90KeObggJ — Josh Hawley （@HawleyMO） 2019年10月14日

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