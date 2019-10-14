飛機成「移動畫布」！ 台灣藝術家設計亮相

2019-10-14 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）今年2月為女性藝術家舉辦「Her Art Here」機身彩繪設計競賽，來自台灣的藝術家牟宗瑋脫穎而出。她設計的機身近日正式曝光，這樣的彩繪班機平均每年將飛航476個班次，宛如「移動畫布」，讓各地旅客看見台灣之光。

據《美通社》報導，美國國立女性藝術博物館資料指出，現今的藝術家有51%為女性，但在美國各地博物館展出的作品中僅有13%來自女性藝術家。聯合航空遂於今年2月起舉辦「Her Art Here」，讓女性藝術家機身彩繪設計競賽，計劃在美國東、西岸各選出1名優勝者，盼能發掘更多潛在的優秀女性藝術家。

經由評審團及公眾投票的綜合評判，台灣旅美藝術家牟宗瑋成為美國西岸的優勝者。牟宗瑋成長於台北，並於14年前移居至美國舊金山。她的設計將被彩繪在聯合航空的波音757客機上，平均每年將飛航476個班次、257萬公里的飛航里程數，讓各地的旅客都能看見台灣之光。

牟宗瑋也於臉書上PO出機身彩繪的實體照，並與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟合照。圖中可見牟宗瑋的設計以藍白色調為主，融合了太陽眼鏡、棕櫚樹、舊金山金門大橋等美國西岸元素，相當吸引目光。

聯合航空表示，將耗時17天在波音757客機上彩繪牟宗瑋的設計圖樣，預計本月底就可看見台灣旅美藝術家的設計翱翔於天際。

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