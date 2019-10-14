飛機成「移動畫布」！ 台灣藝術家設計亮相
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台灣旅美藝術家牟宗瑋設計的機身彩繪，融合太陽眼鏡、棕櫚樹、金門大橋等美國西岸元素，相當吸引目光。（擷取自牟宗瑋臉書）

台灣旅美藝術家牟宗瑋設計的機身彩繪，融合太陽眼鏡、棕櫚樹、金門大橋等美國西岸元素，相當吸引目光。（擷取自牟宗瑋臉書）

2019-10-14 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）今年2月為女性藝術家舉辦「Her Art Here」機身彩繪設計競賽，來自台灣的藝術家牟宗瑋脫穎而出。她設計的機身近日正式曝光，這樣的彩繪班機平均每年將飛航476個班次，宛如「移動畫布」，讓各地旅客看見台灣之光。

《美通社》報導，美國國立女性藝術博物館資料指出，現今的藝術家有51%為女性，但在美國各地博物館展出的作品中僅有13%來自女性藝術家。聯合航空遂於今年2月起舉辦「Her Art Here」，讓女性藝術家機身彩繪設計競賽，計劃在美國東、西岸各選出1名優勝者，盼能發掘更多潛在的優秀女性藝術家。

經由評審團及公眾投票的綜合評判，台灣旅美藝術家牟宗瑋成為美國西岸的優勝者。牟宗瑋成長於台北，並於14年前移居至美國舊金山。她的設計將被彩繪在聯合航空的波音757客機上，平均每年將飛航476個班次、257萬公里的飛航里程數，讓各地的旅客都能看見台灣之光。

牟宗瑋也於臉書上PO出機身彩繪的實體照，並與駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟合照。圖中可見牟宗瑋的設計以藍白色調為主，融合了太陽眼鏡、棕櫚樹、舊金山金門大橋等美國西岸元素，相當吸引目光。

聯合航空表示，將耗時17天在波音757客機上彩繪牟宗瑋的設計圖樣，預計本月底就可看見台灣旅美藝術家的設計翱翔於天際。

  • 駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟與牟宗瑋於其設計的彩繪班機前合影。（擷取自牟宗瑋臉書）

    駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟與牟宗瑋於其設計的彩繪班機前合影。（擷取自牟宗瑋臉書）

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