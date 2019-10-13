61年來最強！哈吉貝颱風重創日本 已35死17失蹤

2019-10-13 23:59

首次上稿 22:42

更新時間 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕「61年來最強颱風」哈吉貝今（13）日重創日本造成嚴重災情，不僅新幹線遭大水淹沒，還傳出福島核電廠廢棄物流入河川的消息，根據《共同社》統計，哈吉貝已釀成至少35人死亡、17人失蹤，大量民眾受傷。

綜合媒體報導，根據《共同社》13日深夜最新消息，岩手縣、神奈川縣、群馬縣、櫪木縣、宮城縣、福島縣、千葉縣等11個縣，已知有35人因風災喪生、17人下落不明，大量民眾受傷，其中3名失蹤者為一艘巴拿馬籍貨船的船員，這艘停泊於川崎市外海的貨船，因受到颱風侵襲沉沒，船上12人中4人獲救5死3失蹤，日本海上保安廳仍持續搜救。

「哈吉貝」颱風現已轉為溫帶低氣壓，並漸漸遠離日本，但日本北部地區晚間海上風力仍強，日本首相安倍晉三已成立緊急救援小組，動員超過2萬7000名自衛隊員及警消團隊展開救災行動。

根據《日本氣象新聞公司》（weather news）指出，關東甲信及東海地方多數地區，明（14）日仍受到鋒面及低壓槽影響，下午多處將轉為有雨天氣，雖然降雨量預估不會超過50毫米，但颱風過境造成地層鬆軟，降雨仍可能造成山坡地土石滑動。

此外，暫存在福島縣田村市臨時放置場共2700袋的福島核災廢棄物，由於受到強颱哈吉貝侵襲所致，已知有部分袋裝廢棄物流入河川，根據《NHK》報導，田村市目前已找回6袋，但可能還有部分被沖到河川下游，田村市政府對此表示，「即使流到河川，也不會對環境造成大的影響」。

由於受到哈吉貝颱風造成的淹水影響，北陸新幹線明日起將會減班，山形新幹線今停駛整日、預計明天復駛，上越新幹線現已復駛，東海道新幹線及山陽新幹線也都正常行駛；另外，根據《日本共同社》報導，日本航空與全日空明天航班將大致恢復正常。

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