61年來最強颱哈吉貝襲日！ 千葉吹起龍捲風毀數棟房屋

2019-10-12 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕強颱哈吉貝（Hagibis）朝著日本關東地方前進，日本氣象廳將哈吉貝威力堪比61年前造成超過1200人喪生的強颱艾達（Ida，日本命名為「狩野川颱風」），預計會有破紀錄的暴風雨，提醒當地民眾保持戒備，在情況嚴峻之前盡早撤離。千葉縣市原市出現龍捲風，造成數棟房屋損毀，車輛被吹翻，並有4人受傷。

綜合媒體報導，日本氣象廳指出，當地時間9時，哈吉貝距離伊豆群島八丈島西南西

方約260公里處，哈吉貝以每小時20公里的速度向北前進，中心氣壓935百帕，中心附近的最大風速每秒45公尺，最大陣風風速每秒65公尺，中心東側370公里以內及西側280公里以內風速25公尺以上的暴風。在此期間，伊豆群島、東海和近畿的部分地區處於風暴壟罩地區，關東和東海地區周圍形成也形成發達的雲雨。

報導提到，千葉縣市原市颳起龍捲風，幾棟房屋的屋頂損毀，包含2名兒童在內的4人受傷，已被送至醫院治療，當地警方還提到有車輛被吹翻。

千葉縣至今已經有9200處停電，包括市原市、山武市、八街市、千葉市、船橋市和習誌野市等地，這些地區的電線桿和電線在上月颱風法西侵襲時就已造成重大破壞，東京電力公司表示，12日電力因強陣風造成損壞，現在正在卻了解情況。此外，東京都、茨城縣和靜岡縣也大約有200處停電。

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