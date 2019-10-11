諾貝爾物理獎得主：人類30年內有能力發現「外星生命體」

2019-10-11 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕今年諾貝爾物理獎得主之一、瑞士天文學家奎洛茲（Didier Queloz）受訪時表示，人類會在30年內開發技術，且可在太陽系之外的星球上找到「外星生命體」存在的證據。奎洛茲更認為，在宇宙的某個角落，肯定有外星生物存在。

奎諾茲在獲獎後接受英國《每日電訊報》（The Telegraph）專訪時說，他不能相信地球上的生物是整個宇宙唯一的生命體，外面有太多行星、太多星球，「整個宇宙都有化學反應，這些產生生命的化學過程，勢必也存在於某個角落」。

奎洛茲也表示，這並代表某天就會出現一個外星人，「生命體」在地球上早已出現；奎諾茲因此確信，人類在100年內一定可以找到外星生命，更實際的說法是，科學家30年內就會開發出在系外行星探測生命體的儀器。

奎諾茲提到，他們打開了天文學的新視野，證明了有系外行星的存在。他也說，自己雖非一個信教人士，但科學繼承了許多宗教的精神，「某種程度上，科學就是我們對世界產生好奇的一種過程」。

現年52歲的奎諾茲任教於劍橋大學，1995年在日內瓦大學讀博士時，與博士導師麥耶（Dirac Medal）共同發現第一個環繞類太陽恆星的系外行星，今年師生2人共同獲得諾貝爾物理獎的殊榮。在奎諾茲24年的研究生涯中，他發現超過4000個系外行星，更有超過100個天體以他命名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法