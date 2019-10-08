2019諾貝爾物理獎 加拿大物理學家與2瑞士天文學家獲獎

2019諾貝爾物理學獎（Nobel Prize in Physics）今（8）日揭曉，由加拿大物理學家皮布爾斯（James Peebles），以及瑞士天文學家麥耶（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz）共享殊榮。（圖擷取自諾貝爾獎官方影片）

2019-10-08 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕2019諾貝爾物理學獎（Nobel Prize in Physics）今（8）日揭曉，台灣時間下午近6時在瑞典公布得主，由加拿大物理學家皮布爾斯（James Peebles），以及瑞士天文學家麥耶（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz）共享殊榮。

瑞典皇家科學院表示，皮布爾斯的獲獎原因在於其對物理宇宙學（physical cosmology）做出了理論貢獻，麥耶和奎洛茲獲獎原因在於發現環繞類太陽恆星的系外行星。

皮布爾斯出生於加拿大溫尼伯，畢業於普林斯頓大學並在該校任教，是普林斯頓大學愛因斯坦榮譽科學教授。他是宇宙結構形成理論的研究先驅，曾獲得邵逸夫獎、克拉福德獎（Crafoord Prize）和狄拉克獎章（Dirac Medal）等。

麥耶和奎洛茲皆出生於瑞士，在日內瓦大學取得天文學博士學位後於該校任教，目前以榮譽退休教授身分持續進行研究。奎洛茲則是劍橋大學卡文迪許實驗室（Cavendish Laboratory）和日內瓦大學的物理學教授。

奎洛茲在日內瓦大學讀博士時，1995年與博士導師麥耶共同發現第一個環繞類太陽恆星的系外行星。

今年諾貝爾獎每一個獎項的獎金為900萬瑞典克朗（新台幣2900萬元），與去年相同。皮布爾斯將獲得一半獎金，麥耶和奎洛茲共享另一半獎金。

諾貝爾物理獎自1901年至2018年已頒發112次，共209名得主，其中1人2度獲獎，歷屆得主僅有3位是女性。

去年物理學獎得主是美國學者亞許金（Arthur Ashkin）、法國學者莫羅（Gérard Mourou）和加拿大學者史崔克蘭（Donna Strickland）2男1女，表彰他們「為雷射物理學（laser physics）帶來重大突破」。

諾貝爾生理醫學獎得主已在昨日公布，由美國哈佛大學教授凱林（William Kaelin Jr.）、約翰霍普金斯大學教授塞門薩（Gregg Semenza）、英國牛津大學教授雷克里夫（Peter Ratcliffe）共享，獲獎原因在於3人的研究發現細胞如何適應波動的含氧量。

明天將持續在瑞典公布化學獎得主，10日將宣布的文學獎得主，包括2018年和2019年得主。和平獎得主11日在挪威奧斯陸揭曉，最後是經濟獎，14日在瑞典宣布得主。

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