諾貝爾物理獎得主給年輕學子的建議：對科學著迷

2019-10-08 20:45

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年諾貝爾物理學獎由宇宙學教父皮布爾斯、瑞士天文學家麥耶和奎洛茲獲獎，皮布爾斯開創宇宙學理論架構，他今天在頒獎典禮中給年輕科學家的建議，他指出，要愛科學、為科學感到著迷。

2019諾貝爾物理學獎（Nobel Prize in Physics）今天揭曉，台灣時間下午近6時在瑞典公布得主，由加拿大宇宙學和物理學家皮布爾斯（James Peebles），以及瑞士天文學家麥耶（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz）共享榮耀。

皮布爾斯今天在記者會中表示，理論上的探索如果沒有科學證據證實，那理論會沒有意義，我們需要更多實際的觀測，找到方法去發現其他星球，他相信天文學界會繼續下去相關研究工作。

媒體詢問是否可以給年輕科學家一些意見，皮布爾斯說，他也曾經遇過困難和挫折，但是他選擇繼續研究下去，而陸續出現的觀測結果也開始證明他的理論，他想跟年輕科學家說，當你要踏入科學領域，你要愛科學、為科學感到著迷。

中研院天文所副研究員蔣龍毅專長為宇宙學，他手邊就有好幾本James Peebles的宇宙學教科書，他指出，James Peebles可以說是宇宙學的教父，宇宙學的教科書是必讀經典，從理論架構到量測方式，建立了宇宙學科的基礎，在還沒有實際觀測資料前，都是仰賴他的理論架構來探索宇宙。

蔣龍毅表示，人類好奇對於宇宙的起源好奇，當今宇宙學理論的架構，先從愛因斯坦的廣義相對論開始，提供宇宙物質和空間如何互動的架構，可是之後宇宙的物質怎麼發展諾貝爾物理、星系如何形成，James Peebles有相當大的貢獻。

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