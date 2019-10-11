40年來第一次 伊朗女性獲准進場看足球賽

2019-10-11 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗女性10日進入首都德黑蘭的國家體育場觀賽，這是她們40年來首次可以購買國家隊比賽的門票進場觀看。

《路透》報導，自1979年伊朗革命以來，政教合一的伊朗政府一直禁止女性觀看男子賽事，只有極少數情況下的少數群體例外。但在國際足球總會（FIFA）和女權組織的壓力下，伊朗當局開放3000張門票，讓女性進入擁有7.8萬個座位的阿薩迪體育場（Azadi Stadium）觀看10日舉行的伊朗對柬埔寨的世足亞洲區資格賽。

當局開放的門票是體育場女性專用區的門票，這項作法引來一些女權運動人士的批評，他們希望讓女性與她們的男性家庭成員一起觀賽。社群媒體流傳的影片顯示，買票入場的伊朗女子在預計開球時間前2個多小時到達體育場，她們揮舞著旗幟、吹響加油道具「巫巫茲拉」，但體育場其他部分仍然空著。

女權運動人士雖然對伊朗開放女性進場觀賽表示歡迎，但還不清楚這種場面是否會成為伊朗的常態。

半官方的法斯通訊社（Fars）發布一篇報導警告，週四到場觀賽的女性可能會遭受粗言穢語辱罵、毒品甚至暴力侵害，「現在，政府已經決定允許女性進入阿薩迪體育場…我們必須希望關注能夠尊重伊朗女性，以改變體育場的氣氛」。

今年3月，伊朗女球迷柯達雅莉（Sahar Khodayari）喬裝成男性進體育場觀看足球賽，被發現後遭判刑，柯達雅莉採取激烈手段抗議，上月初在法院前輕生，此事引發國際關注，FIFA因此向伊朗施壓，要求讓女性進場觀賽。

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