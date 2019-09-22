世足資格賽將舉行 伊朗同意女性進場觀賽

2019-09-22 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球賽的亞洲區資格賽將於10月10日在伊朗舉行，國際足球總會（FIFA）今（22）日宣布，伊朗政府已承諾會讓女性進入場館觀賽，雖然僅限於當日的比賽，卻也是伊朗從1979年禁止女性進入體育場館觀賽後，首度針對世足賽做出的讓步。

2022卡達世界盃足球賽的亞洲區資格賽，會從今年至明年6月9日陸續在亞洲各地舉行，今年10月10日將在德黑蘭進行伊朗與柬埔寨的賽事，FIFA今日正式宣布，經雙方協調後，伊朗主辦方同意讓女性進入這次的世足資格賽會場觀賽，這也是伊朗自1979年伊斯蘭革命後，首度針對世足賽做出的讓步。

FIFA在聲明中指出，FIFA在本月19日派專家前往伊朗首都德黑蘭協商，同時視察競賽用場館，在與伊朗主辦方的會談中，FIFA明確提出讓女性能夠自由選擇是否進入比賽會場的要求，並獲得伊朗的承諾，而接下來也會持續關注伊朗主辦方與相關政府部會是否有符合FIFA訂立的規章。

FIFA在19日進行協談時，曾警告伊朗如果不同意要求，就會考慮祭出制裁，可能會影響伊朗隊的出賽權益，伊朗體育部門隨即同意開放女性進場，設置女性專用出入口，並在館場內建立女用洗手間。

伊朗女性因宗教因素，不得觀看游泳或摔角等過於「暴露」或「陽剛」的競賽，在遇到大型體育賽事時，也無法進入體育場館。今年3月1名伊朗女性球迷柯達雅莉（Sahar Khodayari）喬裝成男性進體育場觀看足球賽，被發現後遭拘留3天，日前得知自己被判處6個月徒刑後，於本月初在法院前自焚身亡，這可能也成為伊朗願意妥協的原因之一。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法