荒謬！在這國家公開求婚 準新人竟慘遭逮捕...

2019-03-10 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕扯！伊朗一名男子日前在北部城市阿拉克（Arak）的購物中心向女友求婚，在眾人見證下求婚成功，影片在推特上流傳後，兩人竟被警方依違反伊斯蘭教義逮捕，消息傳出後不少人感到錯愕。

根據英國廣播公司（BBC）報導，伊朗一名男子日前求婚成功，兩人站在圍成新型的玫瑰花陣中相擁，一旁民眾也歡喝采，不料此舉卻被指控違反伊斯蘭教義，這對準新人慘遭逮捕入獄。

伊朗馬卡茲省（Markazi）副警察指揮官卡拉吉（Mahmoud Khalaji）表示，這起逮捕案是基於「民眾的要求」，並表示這對情侶「侮辱公共道德，受墮落的西方文化影響」，因而將兩人拘留，目前已獲釋。

此舉引起各國民眾驚訝，有推特用戶表示，「可憐的人，他們哭不是在慶祝，而是必須自救！」、「太荒謬了」

報導提到，伊朗關於公共道德的法律並非首次受到國際關注。去年也曾發生，一名官員在馬什哈德市（Mashhad）的一家購物中心的活動中，因為拍攝人物慘遭逮捕。

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