香港人反抗》網友自製「時代革命」手遊 竟遭Google下架

〔即時新聞/綜合報導〕中國廣大的市場使外商趨之若鶩,為配合中共政策,外商不時傳出「自我審查」。近來,香港網友自行開發了一款手遊,以角色的方式讓玩家體驗反送中運動的抗爭過程。不料,才上架沒多久,便遭Google以「違反了敏感事件政策」為由將遊戲下架,被網友質疑是向中國「下跪」。

根據「立場新聞」報導,玩家可以在該款名為「The Revolution of Our Times(我們的時代革命)」的手遊中,從6月9日反送中運動開始,隨著劇情的推進,進行各種選擇,像是是否參與示威遊行,到那一區進行抗爭等,而玩家的選擇將影響遊戲的結局。

不過,該款遊戲上架沒多久,負責開發遊戲的 「Spinner of Yarns」便遭到Google以「違反了敏感事件政策」為由下架。報導指,「違反了敏感事件政策」指手機程式不應利用自然災害、暴行、悲劇等事件生財,或是對這些事件欠缺敏感度。

「Spinner of Yarns」強調,遊戲8成的收入都會捐予民間團體「星火同盟」支援被捕的示威者。而該遊戲在下架前,共被下載4500次,獲利約1500港元。目前「Spinner of Yarns」已向Google提出上訴,並要求Google解釋,解釋為何香港示威活動屬於敏感事件。「Spinner of Yarns」指出:「如果程式所有人名、街名、圖片,都變成與香港無關,是否就可以上架?如果是可以的話,就代表它是在自我審查」。

「Spinner of Yarns」認為,不少外國人對香港的情況並不了解,希望自己製作的這款遊戲可以成為「國際文宣」,而該手機也有推送通知的功能,可以向玩家發布香港局勢的最新情況。

