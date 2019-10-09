NBA總裁挺莫雷言論自由 中國官媒：我們也有遙控器自由

2019-10-09 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國NBA火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）的一席「Fight For Freedom Stand With Hong Kong」掀起中美兩國之間巨大的爭議，中國官媒《央視》及「騰訊」也宣布暫停轉播NBA賽事。美國多名政壇頭面人物以及NBA總裁席爾瓦出聲力挺莫雷的言論自由，不過，央視主播剛強昨（8）日在節目上表示，如果言論自由沒有邊界，則中國也有「遙控器自由」。

根據「香港01」報導，央視主播剛強在「主播說聯播」節目上對事件做出評論時表示，言論自由不是胡說自由，若世界有一種沒有邊界的「言論自由」，那「我們也有遙控器自由」。

剛強表示：「席爾瓦說支持莫雷，說辭是所謂的言論自由。席爾瓦的這番話，要我說就是一個笑話。言論自由不是胡說自由，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。」

剛強還表示：「如果你一定要狡辯說，這個世界有一種沒有邊界的『言論自由』，那對不起，我們也有遙控器自由。」剛強指出，對於NBA季前賽的轉播，《央視》已按下了「暫停鍵」。

不過，中國對於電影以及電視節目的控制當嚴格，以古裝劇來說，據《端傳媒 》報導，自今年3月22日開始，中國廣電總局已發出禁令，從現在開始到6月底（一說是10月1日中華人民共和國建國七十週年大慶之後），任何題材的古裝劇均「受到調控」，已上線的劇集退出（頻道）首頁，沒上線的不能上線。許多節目在撥出前因「技術問題」無法播出。

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