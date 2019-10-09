蘋果也跪了？ 港澳iPhone iOS更新移除台灣（ROC）國旗

2019-10-09 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕NBA火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）的推特被爆出「撐港」言論後，遭到中國強烈抵制，也讓外國企業被迫屈服中國政治壓力的問題，再次浮上檯面。繼NBA後，蘋果公司的iPhone作業系統iOS 13.1的更新中，針對香港、澳門地區的用戶，移除了台灣（ROC）國旗的表情符號，與中國用戶一樣，一國兩制變「一國一制」。

一直以來，中國的iPhone用戶被禁止使用台灣國旗的表情符號。有港民發現，自iOS 13.1.1版本起，蘋果在表情符號的鍵盤裡，移除了台灣國旗。

根據《Quartz》網站報導，蘋果沒有在iOS 13.1.1的版本更新中提及此更動，對於記者詢問中國政府是否有要求審查，蘋果公司則沒有立即回復。

報導表示，在香港反送中的背景下，此舉體現了企業持續對中國政府的服從。2017年起，蘋果就為了中國市場而刪除了台灣國旗的表情符號，也造成有段時間內，中國iPhone手機存在Bug。

報導指出，蘋果公司並不是唯一這樣做的科技公司，Google顯然仍在繼續開發蜻蜓搜尋引擎。《Quartz》8月對ByteDance（TikTok的母公司）報導稱，該平台上對香港反送中的言論進行了審查。

Apple’s region lock of ROC Taiwan flag ???????? extended beyond CN devices to HK and Macau’s in the iOS/iPadOS 13.1.1 rollout. Interestingly, the new lock only affects the keyboard, and has no problem displaying and is easy to bypass by switching region. https://t.co/RVRKNQyc1l pic.twitter.com/8eQXambiAQ — 王博源 Wang Boyuan （@thisboyuan） October 3, 2019

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