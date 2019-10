蘋果也跪了？ 港澳iPhone iOS更新移除台灣（ROC）國旗

2019-10-09 17:29

〔即時新聞/綜合報導〕NBA火箭隊總經理莫雷(Daryl Morey)的推特被爆出「撐港」言論後,遭到中國強烈抵制,也讓外國企業被迫屈服中國政治壓力的問題,再次浮上檯面。繼NBA後,蘋果公司的iPhone作業系統iOS 13.1的更新中,針對香港、澳門地區的用戶,移除了台灣(ROC)國旗的表情符號,與中國用戶一樣,一國兩制變「一國一制」。

一直以來,中國的iPhone用戶被禁止使用台灣國旗的表情符號。有港民發現,自iOS 13.1.1版本起,蘋果在表情符號的鍵盤裡,移除了台灣國旗。

根據《Quartz》網站報導,蘋果沒有在iOS 13.1.1的版本更新中提及此更動,對於記者詢問中國政府是否有要求審查,蘋果公司則沒有立即回復。

報導表示,在香港反送中的背景下,此舉體現了企業持續對中國政府的服從。2017年起,蘋果就為了中國市場而刪除了台灣國旗的表情符號,也造成有段時間內,中國iPhone手機存在Bug。

報導指出,蘋果公司並不是唯一這樣做的科技公司,Google顯然仍在繼續開發蜻蜓搜尋引擎。《Quartz》8月對ByteDance(TikTok的母公司)報導稱,該平台上對香港反送中的言論進行了審查。

Apple’s region lock of ROC Taiwan flag ???????? extended beyond CN devices to HK and Macau’s in the iOS/iPadOS 13.1.1 rollout. Interestingly, the new lock only affects the keyboard, and has no problem displaying and is easy to bypass by switching region. https://t.co/RVRKNQyc1l pic.twitter.com/8eQXambiAQ