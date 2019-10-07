19歲女大生參加「告別派對」 慘遭推擠踩死

2019-10-07 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭但尼丁（Dunedin）一場大學生「宿舍告別派對」，驚傳女學生「被踩死」意外！這場告別派對有超過500名奧塔戈大學學生參加，但因場地狹小，疑似因樓梯間發生騷動，導致19歲女學生克雷斯塔尼（Sophia Crestani）被壓住、無法逃走且不斷被踩踏，最後傷重不治。

綜合外媒報導，「莊園」是奧塔戈大學學生宿舍以及派對場地，即將在2020年被校方售出，為了留下最後的回憶，學期結束後，學生們在5日晚間舉行這場「告別派對」，有超過500名學生參加，連樓梯都被擠滿。

據目擊者表示，在派對中有人在樓梯間滑倒、摔下樓梯，壓在克雷斯塔尼身上；據另一名成功逃生的學生表示，由於事發突然，許多人當下並不清楚發生什麼事，但也都拚命往外跑，就在推擠的過程中發生慘事。

據警方表示，5日晚間11時55分左右接獲民眾報案，指該處有人「擾亂治安」，隨後也接到參加派對學生求助的電話，警方趕到後，發現克雷斯塔尼已被其他人帶離室內，雖經在場人員急救，但最後克雷斯塔尼仍不幸身亡；據奧塔戈沿海司令督察格雷（Marty Gray）表示，現場學生們許多人試圖進入案發地點，許多人則急著離開，場面十分混亂，他也在6日在記者會上指出，目前尚無法肯定這是一起「意外」，警方將持續調查，拼湊所有目擊者所提供的線索來釐清真實情況。

據報導，19歲的克雷斯塔尼在威靈頓（Wellington）長大，在奧塔戈大學就讀時尚設計學位，日前剛結束大二課程，平時除了在威靈頓的體育中心打工，還身兼模特以及演員，沒想到卻在這場派對中不幸身亡。

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