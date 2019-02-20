害男老師分心？女學生「穿T恤」遮不住大胸部 慘被趕出教室

2019-02-20 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭奧克蘭遠極中學（Rangitoto College）的一名女學生日前被迫退出課堂，原因是校方認為她的胸部過於豐滿，其穿著會使男老師分心，引發其他學生和家長們的不滿，痛批這是「性別歧視」，對女學生根本是一種羞辱。

綜合外媒報導，遠極中學一名胸部較豐盈的女學生被校方控訴，她穿著T恤、背心時，胸部都會明顯凸出，導致男老師在上課時常常分心、都不知道該看哪邊，因此必須被迫退出課堂，換上學校給她的衣服才得以繼續上課。而一名女學生蘿斯（Rose）事後也爆料，她的胸部比該名女學生更大，先前就曾被告知過「不能穿V領和T恤來上學」。

據了解，該校學生平常都是穿便服上學，但今年學校對於服裝的規定不僅越來越嚴格，且還「特別針對女學生」，任何低腰、V領上衣、緊身衣或破牛仔褲都是不被允許的，一旦女學生違反了這些規定，就得被迫退出課堂回家。

一名家長就痛批學校這是在推動「強姦文化」，把教師感到的不安，都怪罪在女學生的穿著身上。其他同學也認為，這對女學生根本是一種嚴重的羞辱，「不敢相信在2019年，還有這麼嚴重的性別歧視」。

對此，校長蓋爾（Patrick Gale）表示，「目前學生已能了解校方對於服裝標準的要求及必要性」，學校並沒有提出任何有關男教師被女學生的衣服「分心」的建議，並且對所有學生都抱有很高的期望，沒有任何歧視。不過，由學生們昨天在網站 上發起的連署請願目前仍在進行，並有1200多人湧入連署。

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