扯！2已婚司機性侵同一位女學生 校車上大搞車震

2019-10-05 19:38

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園市一名吳姓已婚公車司機，2014年間因工作關係結識經常搭車的高職女學生小夢（化名），趁她心智有缺陷不知如何拒絕，予以性侵，驚人的是，吳男的胡姓已婚同事剛好為小夢的校車司機，也趁機性侵小夢，還選在校車上，事情爆發後，2司機被依乘機性交罪起訴，高等法院5日維持原審見解，吳男2年徒刑、胡男1年10月徒刑，可上訴。

吳男為桃園某一客運的司機，因乘車關係結識時年18歲的小夢，2014年4月到9月間，趁她心智有缺陷不知抗拒，在她家及汽車旅館等處發生6次性關係；胡男則是吳的同事，被公司派去擔任校車司機，因而結識小夢，2014年6月到8月間，趁她心智缺陷不知抗拒的機會，在自己所駕駛的的校車、轎車上，性侵她4次。

事情爆發後，2司機承認犯罪，並於偵查階段參加「修復式司法試行方案」，經檢察官轉介專門委員居中與被害人方面對話後，均與小夢母親達成協議，分立悔過書，向社福慈善團體等捐助善款，犯罪後態度尚佳，有悔意，小夢與其母更書立信函表明願意原諒吳男，並請求「給真心悔過的人一個機會」等語。

本件檢察官未上訴，而是吳、胡2人提起上訴，請求再從輕量刑、諭知緩刑，但高院合議庭指出，2司機均已結婚，育有子女，因工作結識小夢，不顧自身家庭責任及職業操守，且無視嚴刑竣罰，為逞個人私慾，竟實行本件犯罪，侵害小夢及其家屬權益，並危害社會風氣、公車司機之形象。

合議庭認為，原審已適用刑法第59條規定酌量減輕其刑後，還是認為有執行刑罰必要，否則流於輕縱，有違公平正義；上訴意旨另提及配偶健康問題、親子關係、家庭經濟狀況、原住民身分、教育程度、工作情形等主張，合議庭則說，這些與本案罪責程度欠缺重要性關聯，亦無從認定有何暫不執行刑罰的必要，評議後駁回2人上訴。

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