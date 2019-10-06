爭取蘇格蘭獨立 逾20萬人愛丁堡上街遊行

2019-10-06 05:36

〔中央社〕英國預定於數週內脫離歐洲聯盟，要求針對蘇格蘭脫離英國獨立再次舉行公投的呼聲高漲，主辦單位宣稱，超過20萬支持蘇格蘭獨立民眾今天在首府愛丁堡（Edinburgh）示威遊行。

許多示威抗議者高舉蘇格蘭旗幟，部分民眾穿蘇格蘭短褶裙，一些人吹奏包括風笛等樂器，他們從市中心聖十字公園（Holyrood Park）出發，前往愛丁堡老城主要幹道皇家一英里（Royal Mile）。一些民眾沿途高喊「我們要什麼？獨立」等口號。

示威抗議群眾當中包括律師和蘇格蘭民族黨（SNP）國會議員柴里（Joanna Cherry），柴里是成功司法挑戰英國首相強生關閉國會舉措的主要推手之一。英國國會上個月通過一項法案，強制首相強生向歐盟要求更多時間，避免英國無協議脫歐，柴里也是法案的主要支持者之一。

示威遊行主辦單位「團結在一面旗幟下」（All Under One Banner）宣稱，超過20萬人共襄盛舉，遠超出他們的預測。

蘇格蘭警方未提供估計參與人數。

蘇格蘭於2014年舉行獨立公投，結果55%選民反對獨立。但民族主義派人士主張，英國2016公投支持脫歐，意味蘇格蘭有必要再度舉行獨立公投，因為當年蘇格蘭有62%選民支持續留歐盟。

蘇格蘭首席大臣同時也是蘇格蘭民族黨黨魁施特金（Nicola Sturgeon）堅稱，英國脫歐勢必會重創經濟。

希望能於2021年舉辦第2次獨立公投的施特金無法參加今天的示威遊行，但她發推文表達支持。推文表示「別懷疑，獨立即將到臨」。

一小撮挺英國民眾手持英國國旗，在愛丁堡市中心舉行反制示威抗議。

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