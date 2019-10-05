中國海外詩人楊煉《致香港人》 網感動：第一句就哭了

2019-10-05 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕現居德國柏林的中國詩人楊煉，為朦朧詩的代表人物之一，日前所發表的詩作《致香港人》，以各種意象比喻中、港兩地人的心境對比，道盡了中國暴政下，人民的無奈與苦痛，讓網友無限感慨與感動。



《致香港人》全詩：

你們是星，我們是夜；

你們點燃，我們熄滅；

你們是漢，我們是奸；

你們淚熱，我們心死；

你們赴死，我們偷生；

你們走上街頭，我們縮進沙發；

你們為明天而流血，我們為今天而苟活；

你們珍視愛的寶貴，我們死守命的價錢；

你們三十年前還沒出生，我們三十年後已經腐爛。

諾尼諾國際文學獎對2012年得主楊煉的評詞為，「楊煉的詩歌是中國當代思想的制高點之一，通過他的詩歌不斷提醒當代人」、「生命與詩歌的流亡，不只是從土地出走，更是將邊境推向盡頭。游吟詩人超越了時空」。

楊煉在2016年接受德國之聲專訪時指出，中國當局不斷試圖強化，與文化、意識形態有關等議題的控制。他並表示，自己力圖為實現更多的積極變化，貢獻出自己的一份心力。希望不僅從境外評論、針貶，而且也就地感受現實。但目前由於中國嚴重的空氣汙染與政治監控，因此不打算返回中國居住。

臉書粉專「剿匪學院」也分享該則詩作，網友讀後也紛紛感嘆，「如果在中共統制的地方，這種言論大概沒多久就被下架了，而發言的人也會跟著被下架，從此音訊全無...」、「第一次看到詩的第一句就哭了」。

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