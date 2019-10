白宮簡報室天降老鼠 記者圍捕後發文暗酸川普

2019-10-02 20:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國昨(1)日在白宮(White House)舉行記者會,突然有隻小老鼠從天花板掉落,引起簡報室內的記者們一陣慌亂,所有人紛紛起身圍捕老鼠,還有記者趁勢在推特上發文,藉此事件暗酸美國總統川普近日被質疑與烏克蘭總統通話的「通烏門」。

綜合媒體報導,白宮昨天的新聞簡報會驚見不速之客,一隻小老鼠從天花板落在國家廣播公司(NBC)記者亞歷山大(Peter Alexander)的腿上,引發簡報室內一陣騷亂,各家記者們擠在一團合力捉老鼠,NBC女記者佩提皮斯(Shannon Pettypiece)趁亂上推文表示,「這是白宮近幾個月來最讓人興奮的時刻」,以諷刺川普最近遭踢爆的「烏克蘭電話門」。

根據外媒報導,從天而降的小老鼠最後並未落網,白宮此前已有數個月沒舉行新聞簡報會,沒想到昨日竟突發這起「老鼠驚魂記」,美國國會大廈(United States Capitol)事後向白宮要求說明,但白宮方面並未即時回應。

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq