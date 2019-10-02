白宮簡報室天降老鼠 記者圍捕後發文暗酸川普

2019-10-02 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國昨（1）日在白宮（White House）舉行記者會，突然有隻小老鼠從天花板掉落，引起簡報室內的記者們一陣慌亂，所有人紛紛起身圍捕老鼠，還有記者趁勢在推特上發文，藉此事件暗酸美國總統川普近日被質疑與烏克蘭總統通話的「通烏門」。

綜合媒體報導，白宮昨天的新聞簡報會驚見不速之客，一隻小老鼠從天花板落在國家廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）的腿上，引發簡報室內一陣騷亂，各家記者們擠在一團合力捉老鼠，NBC女記者佩提皮斯（Shannon Pettypiece）趁亂上推文表示，「這是白宮近幾個月來最讓人興奮的時刻」，以諷刺川普最近遭踢爆的「烏克蘭電話門」。

根據外媒報導，從天而降的小老鼠最後並未落網，白宮此前已有數個月沒舉行新聞簡報會，沒想到昨日竟突發這起「老鼠驚魂記」，美國國會大廈（United States Capitol）事後向白宮要求說明，但白宮方面並未即時回應。

The most excitement in the White House briefing room in months. Reporters attempt to capture a baby mouse that fell on ⁦@PeterAlexander⁩ lap moments ago pic.twitter.com/6zWRZfTAaq — Shannon Pettypiece （@spettypi） 2019年10月1日

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