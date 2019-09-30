日本全國搜索！小學女童露營失蹤9天 當局發布照片協尋

2019-09-30 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣年僅7歲的小學一年級女童小倉美咲，21日在山梨縣道志村一處露營地失蹤，當局經過9天搜索後仍毫無所獲，今（30日）公布女童照片並呼籲各界一起協尋。

據《NHK》報導，警方、消防員和自衛隊出動大批人力在營地周圍搜尋，但至今包括附近村落民宅、傳出目擊女童情報的倉庫、營地北側林道等重點搜索區域都找不到相關線索。

日本警方今下午1時許應小倉美咲家人的要求公開照片，目前警消仍有40餘人在當地搜索。當局呼籲，民眾若有任何女童的消息，可向山梨縣大月警察署通報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法