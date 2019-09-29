風險再高也要拚命生！52歲代理孕母下月將懷第16胎

2019-09-29 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國52歲「職業代理孕母」霍洛克（Carole Horlock）總共生產過15次，除了自己的2個女兒外，多年來成功「代孕」13次，其中包括雙胞胎和三胞胎，且只有2次是剖腹產；找到新委託人的她，即將在下個（10）月冒著「生命危險」，挑戰懷上第16胎，成為「史上最高齡代理孕母」！

綜合外媒報導，2013年霍洛克47歲時「緊急剖腹」產下她的第15胎、完成第13次代孕，雖然成為英國最多代孕紀錄者，同時也被醫師「警告」再繼續生產可能會大出血！本想就此退休的她，卻在看到「喜歡妊娠的50歲婦女成功代孕雙胞胎」等相關新聞後，重新燃起她「再生一個寶寶」的決心！

據報導，霍洛克在1995年、27歲時首次成為代理孕母，當時她看到對方抱著孩子幸福的模樣後，「幫助無法生育的婦女」就此成為她的初衷；面對外界「為了1萬5000英鎊（約57萬台幣）代孕費」的質疑，她則回應，代孕費才不足以彌補那些施打激素帶來的傷疤或妊娠紋，她是因為真正喜歡「懷孕」，享受其中的過程，才會堅持代孕。

霍洛克表示，曾有醫師檢查出她的子宮十分健康，而她也「知道」自己的身體狀況非常好！但事實上，邁入中年且曾生產15次的霍洛克，不但在孕期有較高機率併發糖尿病以及高血壓，可能會早產、傷害嬰兒，她也很有可能因形成深層靜脈血栓和肺栓塞而失去性命。

除了醫師，她的女兒曾多次勸阻她、不希望她承受這麼高的風險，而她的丈夫保羅（Paul）則尊重她的選擇。據報導，霍洛克將在10月「代孕」委託人夫婦的「試管嬰兒」，而且她深信「不可能會失敗」。

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