「想給孩子一個機會」...母親產下近「無腦」男嬰 腦部慢慢長回來

2019-02-21 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國坎布里亞郡（Cumbria）一位母親謝莉（Shelley Wall）在懷胎3個月時，就發現胎兒有許多嚴重的健康問題，甚至幾乎「沒有大腦」，讓醫生曾5度勸她墮胎，但謝莉仍堅持將小孩生下，結果這名小男孩果然沒讓謝莉失望，不僅奇蹟似的存活下來，腦部更緩慢地長回來，到了3歲已達正常人的80%。

據《太陽報》20日報導，謝莉將和其丈夫沃爾（Rob Wall）生的小孩取名為諾亞（Noah），然而謝莉懷孕3個月去進行產檢時，醫生卻診斷出諾亞有脊柱裂和染色體異常的問題，甚至幾乎「沒有大腦」，所以出生後將會面臨看不見、聽不見，也無法說話和進食的狀況，「存活率非常渺茫」，勸謝莉墮胎。

然而面對這樣的困境，沃爾卻認為「應該給孩子一個機會」，而謝莉也認同並願意接納小孩先天的疾病，因此5度拒絕醫生建議墮胎，最後在2012年將諾亞生下。

雖然諾亞剛出生時，腦部只有正常人的2%，但經歷父母的細心照顧及遠赴澳洲接受神經物理治療後，諾亞的大腦已經一天一天地成長，甚至在他3歲時已達到正常人80%，讓當初曾判他「死刑」的醫師感到驚訝，認為「諾亞讓腦部受損的患者帶來了新希望。」

據了解，現今6歲的諾亞已能獨自站起來，並試著衝浪過，未來諾亞除了想要學會走路和繼續衝浪外，還希望能開始滑雪。

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