昔罵男同志議員噁心 伊凡卡爆乳激凸川普卻惦惦

2019-09-27 12:30

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普之前曾在推特痛批民主黨眾議員法蘭克(Barney Frank)在國會激凸很「噁心」,非常不尊重別人,但第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)近日在出席聯合國大會時,也被媒體捕抓到激凸,引起外界關注,有人就質疑川普這次默不作聲,根本是「雙重標準」,其舊推文也被網友廣傳、惡搞。

現年79歲的麻州眾議員法蘭克是國會第一個公開出櫃的男同志議員。2011年時,法蘭克在國會穿著一件淺藍色上衣,搭配深色西裝外套,但由於上衣太薄,明顯激凸。此事引起川普不快,發推特罵說「法蘭克在國會裡穿著會激凸的衣服現身,看來真噁心,非常不尊重人。」

但近日川普女兒伊凡卡出席聯合國大會,穿上藍色襯衫、白色中長裙,十分自信優雅,沒穿內衣加上傲人上圍卻使她明顯激凸,引起外界關注,但這一次川普卻沒有任何表示。

有網友翻出川普批評法蘭克的舊推文,並在網路上廣傳,批評川普根本是「雙重標準」,甚至把川普對於法蘭克的批評,合成在伊凡卡的照片上。不過也有網友認為,激不激凸不是重點,這不會影響一個女性的專業程度。

Barney Frank looked disgusting--nipples protruding--in his blue shirt before Congress. Very very disrespectful.