昔罵男同志議員噁心 伊凡卡爆乳激凸川普卻惦惦

2019-09-27 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普之前曾在推特痛批民主黨眾議員法蘭克（Barney Frank）在國會激凸很「噁心」，非常不尊重別人，但第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）近日在出席聯合國大會時，也被媒體捕抓到激凸，引起外界關注，有人就質疑川普這次默不作聲，根本是「雙重標準」，其舊推文也被網友廣傳、惡搞。

現年79歲的麻州眾議員法蘭克是國會第一個公開出櫃的男同志議員。2011年時，法蘭克在國會穿著一件淺藍色上衣，搭配深色西裝外套，但由於上衣太薄，明顯激凸。此事引起川普不快，發推特罵說「法蘭克在國會裡穿著會激凸的衣服現身，看來真噁心，非常不尊重人。」

但近日川普女兒伊凡卡出席聯合國大會，穿上藍色襯衫、白色中長裙，十分自信優雅，沒穿內衣加上傲人上圍卻使她明顯激凸，引起外界關注，但這一次川普卻沒有任何表示。

有網友翻出川普批評法蘭克的舊推文，並在網路上廣傳，批評川普根本是「雙重標準」，甚至把川普對於法蘭克的批評，合成在伊凡卡的照片上。不過也有網友認為，激不激凸不是重點，這不會影響一個女性的專業程度。

Barney Frank looked disgusting--nipples protruding--in his blue shirt before Congress. Very very disrespectful. — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2011年12月21日

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