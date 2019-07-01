G20、川金會中搶鏡 「#礙眼的伊凡卡」合成圖接力挖苦

2019-07-01 23:52

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普女兒兼白宮高級顧問伊凡卡上週在日本大阪二十國集團（G20）峰會中的搶鏡角色，以及之後她與川普現身南北韓非軍事區（DMZ），並在其父與北韓領導人金正恩私下會面中摻一腳，引發網友在主題標籤＃unwantedivanka（礙眼的伊凡卡）下接力修圖挖苦她。

英國衛報1日報導，美國記者萊恩（Erin Ryan）開出第一槍，在推特上發起＃unwantedivaka，號召網友發想諷刺伊凡卡，結果引發網友一呼百應，他們將伊凡卡的人像合成進歷史重大事件或知名戲劇中，比如1776年美國獨立宣言簽署、1945年2月美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾以及蘇聯領導人史達林在雅爾達的會面、1963年美國人權鬥士金恩在華盛頓特區一場群眾集會上的演說、美國太空人登陸月球、1930年聖雄甘地帶領群眾進行「食鹽進軍」，以反抗英國殖民政府的「食鹽專營法」等。

伊凡卡也「現身」在電視影集「六人行」（Friends）、80年代熱門電影ET上，她也登上歌手碧昂絲的舞台，並與英國天團「披頭四」一起走過艾比路（Abbey Road）。

2017年川普任命長女伊凡卡為白宮高級顧問時，引發嘩然，因為這位前時尚企業家顯然欠缺出任總統高級顧問的資歷。今年4月，川普證實他曾考慮任命女兒擔任世界銀行總裁，也說，他認為伊凡卡會是稱職的美國駐聯合國大使，他說：「她是天生的外交官，舉例來說，她如果在聯合國，表現會很棒。」

在剛落幕的G20峰會活動中，一份她試圖加入法國總統馬克宏、加拿大總理杜魯道、國際貨幣基金總裁拉加德與英國首相梅伊對話的19秒影片引發批評，民主黨眾議員歐加修─寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）說，「她有損我國的外交地位」。在川普30日從南韓打道回美前，伊凡卡再度成為焦點，照片顯示她在美國駐韓軍事基地向美軍演說。當川普介紹她與美國國務卿龐皮歐出場時，他開玩笑說他們是「美女與野獸」，並稱伊凡卡將「搶盡風頭」。

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